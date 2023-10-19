В Татарстане хотят открыть паллиативные койки в государственных медучреждениях

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В Министерстве здравоохранения Татарстана обсуждается вопрос открытия паллиативных коек на базе государственных медучреждений, в том числе в ЦРБ. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на 48-м заседании Госсовета РТ.

Депутаты обсудили изменения в республиканском законе о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«Законопроектом предлагается ряд изменений, затрагивающих как доходную, так и расходную части бюджета фонда», – рассказала Мифтахова.

В доходах учитываются дополнительные поступления в объеме 362,9 млн рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 1,5 млрд рублей.

С учетом вносимых изменений доходы Фонда ОМС республики на 2023 год составят 70,4 млрд рублей, расходы – 72,1 млрд рублей.