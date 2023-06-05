В Татарстане хотят освободить дачников от налога на имущество до 2025 года

В Татарстане хотят продлить действия льготных налоговых ставок, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О налоге на имущество организаций», внесен в Госсовет Татарстана Кабинетом Министров республики.

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, созданные до 1 января 2019 года гражданами для ведения дачного хозяйства, могут быть освобождены от налога на имущество общего пользования до 2025 года. «Налоговая льгота является социальной и направлена на развитие садоводческих и огороднических товариществ», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Для газопроводов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года, законопроектом предусмотрено продление преференции в виде уплаты налога 4,55% до 2027 года. «Данная мера направлена на снижение налоговой нагрузки газораспределительных организаций и создание благоприятных условий для дальнейшего развития газификации в Татарстане», – уточняется в документе.

Для коммерческих объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта предлагается сохранить до 2025 года преференции по налогу в размере 4,55%. Мера направлена на повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.