В Татарстане хотят организовать просветительское общество в области культуры

В рамках заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ была предложена инициатива создания общества, которое бы занималось просветительской деятельностью в области культуры среди жителей республики. Такую идею выдвинул театральный критик, заведующий литературно-драматической частью Театра имени Камала, арт-директор фестиваля «Науруз» Нияз Игламов.

«Мы с некоторыми членами общественного совета провели предварительные разговоры и хотим выступить с такой инициативой. Мы бы хотели воспользоваться опытом Всесоюзного общества „Знание“, расцвет которого пришелся на советское время», — рассказал об идее Игламов.

Он заметил, что сегодня искусство оторвано от народа. Нет информирования о том, что такое современное или академическое искусство, и чем одно отличается от другого.

«И речь здесь не о традиционных экскурсиях или лекциях. Нам бы хотелось привлекать профессионалов, которые простым языком объяснить сложные вещи», – сказал Игламов.

Проект носит рабочее название «Культпросвет». В случае, если он будет поддержан, творческие встречи системного характера будут проводиться с работниками предприятий и организаций, а также в учреждениях культуры, парках и скверах.