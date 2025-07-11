В Татарстане хотят ограничить продажу автомобильного бензина несовершеннолетним

В Татарстане хотят ограничить продажу несовершеннолетним автомобильного бензина. Исключением станет розничная продажа при заправке топливного бака транспортного средства тем, кто достиг 16 лет и имеет право на его управление. Соответствующий законопроект внесли в парламент депутаты Госсовета РТ.

Проект закона направлен на снижение детского ДТП и предотвращение гибели несовершеннолетних, выезжающих на дороги на мототранспорте.

«Необходимость такого ограничения связана с ростом интереса детей к техническим средствам передвижения (мопеды, квадроциклы, питбайки и другой мототранспорт), увеличением числа новичков, которые не обладают знаниями безопасного движения, однако в нарушение правил выезжают на дороги общего пользования на мототранспорте, не предназначенном для использования на автомобильных дорогах», – говорится в пояснительной записке.

По информации Управления Госавтоинспекции МВД по РТ, по состоянию на 25 июня в республике зафиксировано 97 ДТП с участием мототранспорта. В том числе 27 – с участием детей до 18 лет (один погиб и 32 получили ранения), из них 15 – с участием детей до 16 лет (один погиб и 15 получили ранения).

Проектом закона предлагается дополнить Кодекс РТ об административных правонарушениях статьей, устанавливающей ответственность за несоблюдение ограничения. Так, физлицам придется заплатить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 100 до 150 тыс. рублей.

Законопроект, связанный с изменениями в отдельных законодательных актах РТ, сейчас находится на предварительном рассмотрении.