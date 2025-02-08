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Политика 8 февраля 2025 06:30

В Татарстане хотят ограничить господдержку компаний с иностранным участием

В Татарстане намерены запретить господдержку инвестиционных проектов компаний, более 25% капитала которых принадлежит иностранным юрлицам. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты Марат Галеев и Рягат Хусаинов.

«Законопроект разработан в целях приведения законодательства Татарстана в соответствие с федеральным законодательством», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В части мер господдержки инвестпроектов закрепляется положение о предельном объеме предоставляемых субсидий и налоговых вычетов. Предусматриваются и дополнительные условия для возмещения затрат организации.

#законопроект #инвестпроекты
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