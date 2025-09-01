В Татарстане хотят обязать организаторов информировать о зрелищных мероприятиях ОВД

В Татарстане органы госвласти в области культуры хотят наделить новым полномочием – информировать правоохранителей о проведении зрелищных мероприятий. Соответствующий законопроект внесли депутаты в Государственный Совет РТ.

Информировать органы внутренних дел необходимо будет о тематике зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, а также о планируемом количестве посетителей и мерах по организации общественной безопасности.

Речь идет о театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятиях, в том числе публичных представлениях музейных предметов и музейных коллекций.

«Проект закона «О внесении изменений в закон республики "О культуре"» и статья 27 закона «О физической культуре и спорте» разработаны в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Федеральным законом, который начал действовать 1 сентября, устанавливаются особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий.

Так, организатор зрелищного мероприятия обязан заблаговременно предоставить подробную информацию о его проведении региональному Правительству и органу местного самоуправления.

Республиканский законопроект находится в Госсовете РТ на предварительном рассмотрении.