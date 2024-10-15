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В Татарстане хотят наказывать за нарушение правил сбора и вывоза отходов
В Татарстане хотят ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства территорий, касающихся сбора и вывоза отходов. Соответствующий законопроект внесен в Государственный Совет РТ.
Как отметили в пояснительной записке к проекту закона, сейчас в Татарстане не установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства, которые не повлекли за собой нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающиеся сбора и вывоза отходов.
Кроме того, законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями. В частности, они должны будут определить должностных лиц, которым разрешат составлять протоколы об административных правонарушениях.
В документе отмечается, что инспекции выявляют значительное количество нарушений правил благоустройства территорий гражданами и юрлицами. Речь идет о случаях, которые препятствуют уборке территории, выполнению работ хозяйственно-бытового назначения, сбору и вывозу отходов. Кроме того, имеется в виду размещение крупногабаритных отходов за пределами площадок для ТКО и складировании на таких площадках отходов, не относящихся к ТКО.
В случае утверждения законопроекта все порпавки внесут в Кодекс РТ об административных правонарушениях и в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ государственными полномочиями РТ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Сейчас он находится в парламенте на предварительном рассмотрении.
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