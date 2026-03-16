В Татарстане хотят изменить порядок предоставления сведений о доходах депутатов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане хотят изменить порядок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе для депутатов Госсовета РТ и руководителей исполкомов муниципалитетов. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты республики, находится на предварительном рассмотрении в парламенте.

«Закрепляется норма, согласно которой лицами, замещающими государственные должности (в том числе депутатами Государственного Совета РТ, осуществляющими свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе), лицами, замещающими муниципальные должности и должности главы местной администрации по контракту (руководителями исполнительных комитетов), указанные сведения будут представляться не ежегодно, как это было ранее», – говорится в пояснительной записке к документу.

Такие сведения они будут предоставлять только в случае совершения сделки по приобретению земельного участка или другой недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты.

При этом сумма таких сделок должна превышать общий доход лица, замещающего соответствующую должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Такие сведения будут представляться не позднее 30 апреля следующего года после совершения сделки.

Законопроект разработан во исполнение федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».