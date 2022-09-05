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Ру Тат
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Общество
5 сентября 2022  19:35

В Татарстане «Химпромагро» и «Племрепродукт» выплатили 2 млн долгов по зарплате

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В Татарстане две организации погасили задолженность по зарплате на общую сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

Так, в Елабужском районе ООО «Химпромагро» выплатило восьми работникам 1,5 млн рублей. В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» выплатило долг в размере 701 тыс. рублей 38 работникам.

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