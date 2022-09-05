В Татарстане «Химпромагро» и «Племрепродукт» выплатили 2 млн долгов по зарплате

В Татарстане две организации погасили задолженность по зарплате на общую сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

Так, в Елабужском районе ООО «Химпромагро» выплатило восьми работникам 1,5 млн рублей. В Бугульминском районе ООО «Племрепродукт» выплатило долг в размере 701 тыс. рублей 38 работникам.