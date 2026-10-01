В Татарстане взяли группу черных банкиров, заработавших на обнале почти 80 млн

Группу теневых банкиров, обогатившихся на обналичивании денежных средств почти на 80 млн рублей, задержали в Татарстане. Об этом сообщает МВД по РТ.

Преступная группа действовала в Казани с начала 2022 года. Злоумышленники помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %.

Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Обнальщики использовали реквизиты более 10 организаций. Нелегальный доход соучастников превысил 79 млн рублей.

Среди задержанных оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани. Она вовлекла в схему 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Они помогали ей подыскивать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность.

Заведено уголовное дело, женщину-организатора преступной схемы заключили под стражу. Ее подельникам запретили определенные действия.