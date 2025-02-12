В Татарстане выявлены случаи необоснованного взимания взносов на капремонт домов

В Татарстане выявлены случаи необоснованного взимания с граждан взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Есть факты необоснованного взимания с граждан взносов на капремонт. Так, на момент проверки собственником жилого дома, расположенного в поселке Куйбышевский Затон, осуществлялись начисления, производилась оплата взносов за капремонт. При этом дом в 2023 году был признан аварийным», – рассказал он.

По словам Якупова, аварийные дома исключены из перечня по капремонту. Однако в аварийном доме в поселке Осиново Зеленодольского района в 2026 году запланированы ремонтные работы.

Аудитор добавил, что во время проверки также выявлены случаи, когда собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов не начисляли взносы и, соответственно, не производилась оплата.

Например, в 12 домах Казани собственниками 25 нежилых помещений не уплачены взносы с 1 января 2023 года на общую сумму более 3,6 млн рублей.

«В Татарстане размер взносов на капитальный ремонт для граждан является минимальным среди субъектов ПФО. С 1 января он составляет 8 рублей 47 копеек за квадратный метр», – подчеркнул Якупов.

Счетная палата РТ провела аудит эффективности использовании средств регионального бюджета, выделенных в 2022–2024 годах на улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Всего в реестре многоквартирных домов Татарстана числится более 18,1 тыс. зданий, из которых 292 признаны аварийными.