В Татарстане выявлены новые земельные участки для строительства

Фото: скриншот сайта Публичной кадастровой карты

В Татарстане удалось выявить свободные земельные участки для строительства в ходе продолжающейся реализации проекта «Земля для стройки». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

На начало ноября по региону выявлено примерно 2,3 тыс. земельных участков общей площадью около 2 тыс. гектаров, которые пригодны для возведения жилья — как многоквартирного, так и индивидуального. Выбрать земельный участок потенциальные инвесторы и граждане могут на Публичной кадастровой карте, отмечают в ведомстве.

В оборот вовлечено 55 земельных участков площадью около 300 гектаров: 47 — для индивидуального жилищного строительства и семь — для строительства многоквартирных домов.

Подходящие территории ищет работающий в Татарстане оперативный штаб, который также анализирует их потенциал и разрабатывает стратегию для улучшения использования земли. Штаб включает представителей Росреестра по РТ и Роскадастра по РТ, а также федеральных и региональных органов власти: ФНС, Минстроя, Минземимущества и других.

«В Татарстане продолжается реализация проекта „Земля для стройки“. Подобрать участок можно на Публичной кадастровой карте, сейчас на ней размещено около 2,3 тыс. земельных участков. Только за один месяц, октябрь, их количество увеличилось на 400», — отметил руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

«„Земля для стройки“ — единый информационный ресурс по поиску и покупке земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот под строительство жилья. Стоит отметить, что возможности данного сервиса позволяют также рассчитать стоимость выбранного земельного участка, будущие налоги и сборы», — пояснил в свою очередь директор Роскадастра по РТ Артем Костин.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть сайт Публичной кадастровой карты (pkk.rosreestr.ru) и выбрать тип объектов поиска «Земля для стройки». Для поиска объектов необходимо ввести в строку поиска четыре символа: 16:*. Для создания обращения следует нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.