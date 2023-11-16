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В Татарстане выявлены нарушения лесного законодательства на 38,4 млн рублей
Во время внеплановых проверок в Татарстане выявлено 41 нарушение лесного законодательства на общую сумму 38,4 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов в Государственном Совете РТ.
«По всем случаям предъявлены требования об оплате вреда в досудебном порядке. Добровольно уплачено штрафов на сумму 33,7 млн рублей», – рассказал спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
По словам Зарипова, во время патрулирования зафиксировано 253 нарушения лесного законодательства – выявляемость составила 95,7%.
На сегодня возбуждено 272 административных дела, привлечены к ответственности 225 человек, наложено штрафов на 1,2 млн рублей.
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