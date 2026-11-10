В Татарстане выявлены 132 опасных участка дорог

В Татарстане на автомобильных дорогах общего пользования определено 132 опасных участка, на которых чаще других происходят ДТП. Об этом сообщил замглавы Миндортранса РТ Ранис Файзуллин за заседании комитета Госсовета РТ по ЖКХ.

«По всем 132 участкам разработаны инженерные мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности», – сказал Файзуллин.

Он отметил, что для повышения безопасности на аварийно-опасных отрезках дорог реализуется комплекс мероприятий: обустраиваются пешеходные дорожки, монтируются защитные барьеры и светофорные объекты, устанавливается уличное освещение, а также оборудуются искусственные дорожные неровности.