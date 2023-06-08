В Татарстане выявлено нецелевое использование средств ОМС и бюджета РТ на 22 млн рублей

В Татарстане за прошлый год выявлены факты нецелевого использования средств ОМС и бюджета республики на сумму 22 млн рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на 44-м заседании Госсовета РТ.

«В рамках осуществления контрольных функций фондом были выявлены факты использования средств ОМС и бюджета республики не по целевому назначению. К медицинским организациям были применены финансовые санкции. Сумма, подлежащая восстановлению в соответствующие бюджеты, составила 22 млн рублей», – рассказала спикер.

По словам Мифтаховой, основные нарушения связаны с расходами, либо не входящими в структуру тарифа, либо не подлежащими финансированию за счет средств обязательного медицинского страхования. «Медицинскими организациями в бюджет фонда восстановлены 33 млн рублей с учетом задолженности прошлых лет», – отметила она.

Надо быть требовательнее и настойчивее в решении проблем, усилить контроль над целевым использованием выделяемых средств, подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Осуществляйте контроль, смотрите, как так — нецелевое использование в пределах такой суммы, если это подтверждается. Это же приличная сумма. Вы, пожалуйста, контрольные функции с себя не снимайте и не ждите, когда прокурор придет и вас снимет», – добавил он.

Мифтахова заверила, что фонд свои функции выполняет в полном объеме – осуществляет контроль и наказывает медицинские организации.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за 2022 год исполнен по доходам в сумме 64,8 млрд рублей, по расходам в сумме 64,2 млрд рублей с дефицитом 537,9 млн рублей.