В Татарстане выявлено еще 717 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 717 случаев коронавирусной инфекции. Из них 119 приходятся на детей, сообщает Минздрав республики.

О новых зараженных за день сообщили 40 районов Татарстана. При этом больше всего зарегистрировано в Казани — 231, Набережных Челнах — 73 и Нижнекамском районе — 53.

Таким образом, за время пандемии в республике выявлено 128 718 случаев коронавируса. 103 972 человека выздоровели, в том числе 2911 — за прошедший день.