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Здоровье
10 марта 2022  11:36

В Татарстане выявлено еще 717 случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 717 случаев коронавирусной инфекции. Из них 119 приходятся на детей, сообщает Минздрав республики.

О новых зараженных за день сообщили 40 районов Татарстана. При этом больше всего зарегистрировано в Казани — 231, Набережных Челнах — 73 и Нижнекамском районе — 53.

Таким образом, за время пандемии в республике выявлено 128 718 случаев коронавируса. 103 972 человека выздоровели, в том числе 2911 — за прошедший день.

#коронавирус #статистика
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