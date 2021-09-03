В Татарстане выявлено еще 50 зараженных Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане обнаружено еще 50 случаев коронавируса. Пять человек заразились за пределами республики, 45 — контактным путем, информирует Минздрав РТ.

«14 человек госпитализированы, 36 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Из 50 зараженных 28 проживают в Казани, 13 — в Челнах, по два — в Мензелинском и Чистопольском районах. В Актанышском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Тукаевском за сутки заболело по одному человеку.

Таким образом, за время пандемии вирус подтвердился у 25 610 татарстанцев. 22 403 из них уже выздоровели, в том числе 45 — за прошедший день.

Вакцинацию прошли более 1 млн жителей республики, вторую прививку получили 861 468 из них.