В Татарстане выявлено еще 433 случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердились 433 случая коронавирусной инфекции, в 86 из них потребовалась госпитализация. 87 пациентов несовершеннолетние. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Новые случаи зарегистрированы в 39 муниципалитетах Татарстана, однако больше всего в Казани (118), Челнах (48) и Альметьевском районе (29).

Таким образом, с начала пандемии диагноз подтвердился у 133 690 человек в Татарстане. Выздоровели 119 039 человек.

Первую вакцинацию от Covid-19 прошли 2 485 346 человек, из них 1 926 021 привились и вторым компонентом. Ревакцинацию прошли 270 086 жителей республики.