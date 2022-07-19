В Татарстане выявлено еще 39 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 39 случаев заражения коронавирусом. При этом 39 пациентам с таким диагнозом потребовалась госпитализация, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 153 327 человек, из которых 149 759 уже выздоровели. За минувшие сутки полностью поправились 72 пациента.

Новых смертей от вируса не зарегистрировано. За время пандемии, напомним, от Covid-19 в республике умерли 1996 человек.