В Татарстане выявлено еще 252 случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердились еще 252 случая коронавируса. Шесть человек заразились за пределами республики, 246 — контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«46 человек госпитализированы, 206 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 252 случаев 167 пришлись на Казань, следом за ней по числу зараженных находятся Челны (16), Чистопольский (10), а также Бугульминский и Нижнекамский районы — по семь. Далее в антирейтинге расположились Альметьевский, Высокогорский и Тетюшский районы, где выявлено по пять зараженных, Зеленодольский — четыре, Заинский, Лаишевский, Тукаевский — по три. В Агрызском, Буинском, Пестречинском и Сабинском районе подтверждены по два случая, в Апастовском, Балтасинском, Елабужском, Кайбицком, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском, Нурлатском, Сабинском и Черемшанском — по одному.

За время пандемии Covid-19 в Татарстане заразились 32 656 человек, из которых выздоровели

26 076. За последние сутки поправились 128 татарстанцев.

Вакцинацию от коронавируса прошел 1 710 821 житель Татарстана, из них обе прививки сделали 1 137 552.