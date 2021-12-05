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Здоровье
5 декабря 2021  13:46

В Татарстане выявлено еще 232 случая коронавируса

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В Татарстане коронавирусом заболели 232 человека. Один татарстанец заразился за пределами республики, все остальные случаи контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«73 человека госпитализированы, 159 получают лечение на дому», — передает ведомство. 

Большинство случаев приходится на столицу республики — 117 заболевших. В Набережных Челнах выявили 16 больных. Среди районов антирейтинг возглавил Зеленодольский — 39 заразившихся. 

С начала пандемии в Татарстане заболели 39 226 человек, выздоровели 32 574, включая 54 за последние сутки.

#коронавирус
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