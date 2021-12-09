В Татарстане выявлено еще 194 зараженных Covid-19

За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 194 татарстанца. При этом два человека подхватили вирус за пределами республики, остальные заболели контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«72 человека госпитализированы, 122 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Из 194 случаев 90 пришлись на Казань, 17 — на Камско-Устьинский район, 16 — на Сабинский. По восемь пациентов зарегистрировано в Набережных Челнах и Нижнекамском районе, семь — в Нурлатском, шесть — в Арском. В Буинском районе за сутки подтвердились пять случаев заражения, в Высокогорском, Азнакаевском — по четыре, сразу в пяти районах — Алексеевском, Зеленодольском, Апастовском, Рыбно-Слободском и Ютазинском — по три. В Лениногорском, Спасском, Чистопольском районах диагноз Covid-19 поставлен двум жителям, в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Лаишевском, Мензелинском, Тетюшском, Тукаевском и Тюлячинском — одному.

Таким образом, за время пандемии в Татарстане выявлено 40 044 случая коронавирусной инфекции. Из них 33 329 человек уже выздоровели, в том числе 219 поправились за прошедшие сутки.

Первую вакцинацию прошли 2 165 389 человек, из них обе прививки сделали 1 854 987.