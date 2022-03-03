В Татарстане выявлено еще 1935 заболевших Covid-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 1935 случаев коронавирусной инфекции. 383 пациента — дети, сообщает Минздрав РТ. Госпитализированы 185 человек.

В антирейтинге по заболеваемости на первом месте находится Казань — 1113 пациентов за сутки, Зеленодольский район — 131, Елабужский — 83. В общей сложности случаи коронавируса подтвердились в 44 районах республики.

За время пандемии Covid-19 заразились 121 324 татарстанца, 89 547 из них уже выздоровели, в том числе 2821 за прошедший день.

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 467 147 человек, полностью привиты 1 925 700. Из них ревакцинировались 251 643 человека.