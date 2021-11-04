В Татарстане выявлено еще 188 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса Covid-19. Пять случаев заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать пять человек госпитализировано, 163 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 126 человек. В Набережных Челнах отмечено 17 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском и Нижнекамском районах — по семь. Всего инфицированные выявлены в 16 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 4 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 31 514 случаев заболевания. Выздоровел 25 771 житель Татарстана, причем 147 человек излечились за минувшие сутки.

В общей сложности вакцинировались от коронавируса 1 652 023 татарстанца. Дневной прирост числа привитых составил 22 320 человек. Обе дозы вакцины получили 1 073 546 жителей республики.