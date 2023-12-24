В Татарстане выявлено более 2,6 тыс. земельных участков для строительства жилья и туризма

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В Татарстане определено более 2,6 тыс. земельных участков для строительства жилья и развития туризма. Работа проводится в рамках проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма» в соответствии с госпрограммой «Национальная система пространственных данных». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Из общего количества 2,5 тыс. участков определено под возведение многоквартирных домов и ИЖС, а 17 имеют туристический потенциал. К последней категории относятся участки в Мамадышском районе (парк экстремальных и зимних видов спорта), Арском (интерактивный парк «Лес чудес в «Резиденции Кыш бабая и Кар Кызы»), а также 15 — в Лаишевском.

Ознакомиться с перечнем таких земель можно благодаря Публичной кадастровой карте Росреестра, в сервисах «Земля для стройки» и «Земля для туризма». Затем необходимо ввести код региона «16» и начать поиск. Система представит общедоступную информацию о свободных участках, в том числе их площадь и адрес. Для создания обращения необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.

«С момента старта проектов „Земля для стройки“ и „Земля для туризма“ в Татарстане ведется активная работа по выявлению свободных участков. По итогам ее проведения под застройку жилья вовлечено около 300 гектаров земли. Что касается выявленных земельных участков с туристическим потенциалом, то только за один месяц — ноябрь — их количество выросло с 5 до 17», — рассказал руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

По его мнению, с учетом высокого потенциала республики работа в этом направлении будет только набирать обороты.

Директор филиала Роскадастра по РТ Артем Костин добавил, что в регионе уделяется большое внимание развитию внутреннего туризма. Однако, несмотря на это, остаются земли, которые еще не вовлечены в туристическую деятельность.