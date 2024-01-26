В Татарстане выявлено 85 случаев фальсификации молочной продукции у 12 производителей

За прошлый год у 12 производителей Татарстана зафиксировано 85 случаев фальсификации молочной продукции. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на совместном заседании коллегии с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Управлением в адрес всех производителей были направлены письма для проведения служебного расследования, объявлены предостережения, а также осуществлен отбор проб продукции», – рассказал докладчик.

Галеев добавил, что в прошлом году было отобрано и исследовано более тысячи проб пищевых продуктов. Из них 8,4% не соответствовало показателям качества и безопасности. Однако в 2022 году этот показатель был еще хуже – 13,3%. «Таким образом, можно отметить улучшение ситуации по качеству и безопасности пищевой продукции», – констатировал руководитель управления.

По его словам, благодаря внедрению ФГИС «Меркурий» уменьшилось количество выявлений продукции неустановленного происхождения. Так, в 2022 году незаконный оборот молочной продукции в республике составил более 45 тыс. тонн, мясной – свыше 2 тыс. тонн. В прошлом году показатели сократились: по молочной продукции – до 8,5 тыс. тонн (на 81%), по мясной – до 92 тонн (на 95,6%).