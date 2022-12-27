В Татарстане выявлено 813 тысяч бесхозных объектов недвижимости

По данным Росреестра, на территории Татарстана находится 813 тыс. объектов недвижимости с отсутствующими в ЕГРН правообладателями. При этом порядка 661 тыс. объектов, или 14,5 % от общего количества в Татарстане, сведения о которых внесены в реестр, подпадают под действие №518-ФЗ, который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В то же время на сегодняшний день полностью внесены сведения о границах муниципальных образований и береговых линиях. Так, границы особо охраняемых природных территорий взяты на учет на 90%, лесничеств – на 80%, населенных пунктов – на 60%, территориальных зон – на 30% территорий.

Такие данные вчера озвучил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, выступивший с докладом о ходе работ в рамках создания «Единой цифровой платформы Национальная система пространственных данных» на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи. Вел заседание руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Напомним, Татарстан участвует в качестве пилотного региона в реализации российской госпрограммы «Национальная система пространственных данных» наряду с Пермским и Краснодарским краями и Иркутской областью.