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Ру Тат
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Здоровье
16 марта 2022  14:28

В Татарстане выявлено 550 случаев Covid, 101 человек госпитализирован

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 550 случаев коронавирусной инфекции. Госпитализирован 101 человек. 113 из 550 случаев пришлись на детей. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Новые пациенты зарегистрированы в 41 районе республики. Больше всего — в Казани (206), Челнах (54) И Зеленодольском районе (45).

Как сообщили в ведомстве, за всю пандемию коронавирусом заболели 132 274 татарстанца, из которых 113 660 уже выздоровели. 

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 480 667 человек, полный курс — 1 926 021. Привились повторно 268 019 человек.

#коронавирус #статистика
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