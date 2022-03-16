В Татарстане выявлено 550 случаев Covid, 101 человек госпитализирован

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 550 случаев коронавирусной инфекции. Госпитализирован 101 человек. 113 из 550 случаев пришлись на детей. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Новые пациенты зарегистрированы в 41 районе республики. Больше всего — в Казани (206), Челнах (54) И Зеленодольском районе (45).

Как сообщили в ведомстве, за всю пандемию коронавирусом заболели 132 274 татарстанца, из которых 113 660 уже выздоровели.

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 480 667 человек, полный курс — 1 926 021. Привились повторно 268 019 человек.