В Татарстане выявлено 53 случая Covid-19 за сутки

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 53 татарстанцев. Пять из них заразились за пределами республики, 48 — контактным путем. Об этом сообщает Минздрав РТ.

«11 человек госпитализированы, 42 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 53 случаев более половины — 29 — пришлись на Казань. Далее в антирейтинге следуют Набережные Челны с восемью случаями и Тукаевский район — с тремя. По два новых пациента зарегистрировано в Заинском, Лениногорском, Мензелинском районах, по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском и Пестречинском.

Таким образом, за время пандемии в Татарстане выявлено 25 714 пациентов с Covid-19. 22 465 из них уже выздоровели, в том числе 11 — за прошедшие сутки.