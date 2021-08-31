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Ру Тат
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31 августа 2021  12:49

В Татарстане выявлено 48 новых случаев Covid-19

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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — один завозной и 47 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать два человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 26 человек. В Набережных Челнах отмечено 11 случаев болезни, а в Менделеевском районе — два. Всего инфицированные выявлены в 12 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 31 августа 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 25 465 случаев заболевания. Выздоровели 22 255 жителей Татарстана, в том числе пять — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 993 255 татарстанцев. Двумя дозами привиты 840 770 жителей республики.

#статистика #Коронавирус
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