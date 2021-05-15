В Татарстане выявлено 34 новых случая коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них лишь один завозной, а остальные контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семнадцать человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани — в столице региона заразились десять человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны и Рыбно-Слободский район, где выявлено шесть и пять случаев соответственно. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в 12 муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 20 978 случаев заболевания. Выздоровел 17 971 житель Татарстана, причем 34 человека вылечились за вчерашний день.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 289 863 татарстанца. Уже привиты второй дозой 208 803 жителя республики.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно пятью способами: через единый портал госуслуг РФ, через портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, при обращении в МФЦ и при обращении по контактным телефонам в поликлинику.