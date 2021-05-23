В Татарстане выявлено 34 новых случая Covid-19 за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них лишь один завозной, а остальные контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тринадцать человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах, где заразились 12 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют ее столица Казань и Лениногорский район, где выявлено девять и шесть случаев соответственно. Всего же за сутки больные Covid-19 зарегистрированы в девяти муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 21 235 случаев заболевания. Выздоровели 18 174 жителя Татарстана, причем четыре человека вылечились за вчерашний день.