В Татарстане выявлено 33 новых случая коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавируса Covid-19, все они контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Одиннадцать человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 15 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны, где выявлено десять случаев заболевания. Всего же за сутки больные Covid-19 зарегистрированы в семи муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 21 878 случаев заболевания. Выздоровели 19 311 жителей Татарстана, причем 12 из них — за вчерашний день.