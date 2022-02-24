В Татарстане выявлено 2643 новых случая Covid-19

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 2643 новых случая — это меньше, чем накануне (2729), сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализировано — 267. Детей до 18 лет — 398 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены во всех 45 муниципалитетах региона. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 688 человек. В Набережных Челнах отмечено 356 случаев болезни, тогда как в Нижнекамском районе их 167, в Альметьевском — 145, а в Чистопольском — 115.

Таким образом, по данным на 24 февраля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 106 067 случаев заболевания. Выздоровели 70 439 жителей Татарстана, причем 758 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 459 503 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 1832. Обеими дозами привиты 1 925 600 человек. Прошли ревакцинацию 241 069 жителей республики.