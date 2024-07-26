В Татарстане выявлено 23 поддельных сертификата для мигрантов

В Татарстане выявлено 23 фиктивных сертификата для мигрантов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Об этом сообщил руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов на заседании в ведомстве.

«В системе образования в этом году проводилась проверка высших учебных заведений по предоставлению разрешений мигрантам на сдачу экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства России. Оно им необходимо для получения патента на работу, временного проживания, вида на жительства и гражданства», — рассказал замминистра образования и науки.

По словам Музипова, Минобрнауки России определило для этого 12 вузов, в том числе Казанский федеральный университет, и Центр качества образования в Москве. Все они имеют право проводить соответствующие экзамены, оценивать мигрантов и давать документы для предоставления в МВД.

«Специалисты нашего департамента проверили 23 сертификата. Их получили 13 граждан Таджикистана, по два — Китая и Азербайджана, по одному — Узбекистана, Палестины, Вьетнама, Турции и Марокко», — отметил спикер.

Он уточнил, что сертификаты были выданы Псковским госуниверситетом, Санкт-Петербургским госуниверситетом и Госуниверситетом имени Пушкина. «Но экзамены 23 иностранных гражданина сдали в Татарстане в четырех частных организациях, у которых были договоры с этими университетами», — заметил руководитель департамента.

Музипов пояснил, что до 1 июля законодательство позволяло вузам не принимать экзамен самостоятельно, а предоставлять такие полномочия любой частной организации, у которой «есть соответствующие условия».

«Но была одна особенность — принимать экзамен мог только сотрудник вуза. Естественно, что из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы преподаватели в республику не приезжали. Требование выполнялось так, что сотрудник частной организации на 0,1 ставку преподавателя устраивался в этот вуз. И формально выполнял это требование», — добавил он.

После проверки сертификатов выяснилось, что их владельцы не могут говорить по-русски и отвечать на элементарные вопросы. В связи с этим по Госуниверситету имени Пушкина и Псковскому госуниверситету были возбуждены уголовные дела, задержаны должностные лица.

«Наша фирма „Фемида-К” с ними взаимодействовала. С помощью этой компании 2 тыс. иностранцев получили такие сертификаты, из них 23 человека не обладают необходимыми знаниями. Стоимость сертификата — 4 тыс. рублей. И предварительная выручка за два года составила 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — подчеркнул спикер.