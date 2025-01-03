В Татарстане выявлено 116,5 га земель для лесовосстановления

Фонд лесовосстановления в Татарстане достигает 116,5 гектара, из которых 18,1 гектара составляют прогалины и пустыри. Об этом, подводя итоги работы Центра защиты леса РТ в 2024 году, сообщил Минлесхоз республики.

По данным ведомства, инвентаризация земель, не занятых лесными насаждениями и требующих их восстановления, проводилась при помощи дистанционного зондирования земель. Работы охватили территорию пяти лесничеств.

Кроме того, специалисты оценили свойства лесных насаждений, изучили участки, которые отнесены к землям, где рос лес в 2021-2022 годах. Исследования проводились на площади 110 гектаров, относящейся к трем лесничествам.

«По результатам данных мероприятий были сформированы рекомендации о проведении актуализации данных государственного лесного реестра с учетом результатов выявления земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Важно также, что результаты этих работ используются и для ведения реестра участков, предназначенных для „компенсационного“ лесовосстановления», — заявили в министерстве.

Напомним, что в 2024 году по национальному проекту «Экология» и госзаданию в Татарстане были запланированы мероприятия по воспроизводству лесов на площади 2174 гектара.

С 2025 года на смену «Экологии» пришел новый национальный проект – «Экологическое благополучие».