В Татарстане выявлено 1127 новых случаев коронавируса

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 1127 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 137. Детей до 18 лет — 181 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 43 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 354 человека. В Набережных Челнах отмечено 97 случаев болезни.

Таким образом, по данным на 6 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 125 539 случаев заболевания. Выздоровели 98 889 жителей Татарстана, причем 2787 человек излечились за минувшие сутки.