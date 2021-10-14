В Татарстане выявлено 103 новых случая коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них три завозных и 100 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать пять человек госпитализировано, 78 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 47 человек. В Набережных Челнах отмечено 24 случая болезни, тогда как в Нижнекамском районе — восемь, Зеленодольском — шесть, а Тукаевском — четыре. Всего инфицированные выявлены в 14 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 14 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 28 239 случаев заболевания. Выздоровели 23 882 жителя Татарстана, в том числе 39 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 171 872 татарстанца. При этом за минувший день привились 20 010 человек. Двумя дозами вакцинированы 974 713 жителей республики.