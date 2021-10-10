В Татарстане выявлено 102 новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано еще 102 случая коронавируса. Один человек заразился за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«32 человека госпитализированы, 70 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 102 случаев 31 пришелся на Казань, 26 — на Набережные Челны, шесть — Альметьевский район, пять — Чистопольский. Кроме того, четыре случая зафиксировано в Нижнекамском, по три зараженных — в Бугульминском, Лаишевском, Лениногорском, Нурлатском, Тукаевском районах; по два — в Зеленодольском, Мамадышском.

В Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Мензелинском, Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Ютазинском за сутки заболело по одному жителю.

Таким образом, за время пандемии в республике зарегистрировано 27 836 случаев коронавируса. Из них выздоровели 23 612 человек, в том числе 17 за прошедшие сутки.