В Татарстане выявлено 100 новых случаев коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них два завозных и 98 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать два человека госпитализировано, 68 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 47 человек. В Набережных Челнах отмечено 24 случая болезни, тогда как в Нижнекамском районе — семь. Всего инфицированные выявлены в 13 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 11 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 27 936 случаев заболевания. Выздоровели 23 627 жителей Татарстана, в том числе 15 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 121 845 татарстанцев. При этом за минувший день привились 14 100 человек. Двумя дозами вакцинированы 968 484 жителя республики.