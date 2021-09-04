В Татарстане выявлен 51 новый случай коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавируса Covid-19. Среди них — два завозных и 49 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 26 человек. В Набережных Челнах отмечено 11 случаев болезни, а в Высокогорском и Тукаевском районах — по три. Всего инфицированные выявлены в 11 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 4 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтвержден 25 661 случай заболевания. Выздоровели 22 454 жителя Татарстана, в том числе 51 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 013 396 татарстанцев (из них за последние сутки — 6005). Двумя дозами привиты 865 879 жителей республики.