За год в Татарстане выявлено 6 тысяч нарушений земельного законодательства

После проверок в 2021 году в Татарстане выявлено около 6 тыс. нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Самое большое количество нарушений зафиксировано в Казани (802) и Набережных челнах (337). Помимо этих городов, они выявлялись в Нижнекамском, Заинском, Тукаевском и Лаишевском районах.

В Росреестре РТ рассказали, что после проверок информация вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«После внесения данной записи в ЕГРН собственник земельного участка получает соответствующее уведомление. Это хоть и не ограничивает права собственника земельного участка в части распоряжения своим имуществом, но позволяет добросовестным покупателям объектов недвижимости задуматься, а стоит ли приобретать такой земельный участок. Сведения об устранении выявленных нарушений также вносятся в ЕГРН в обязательном порядке», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Линар Гатин.

Самым распространенным нарушением стало самовольное занятие земельных участков (84% всех выявленных нарушений). За первый месяц 2022 года государственные земельные инспекторами уже выявили около 165 нарушений.