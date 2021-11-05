В Татарстане выявлены первые три случая гриппа за сезон

В Татарстане выявили первые три случая гриппа в новом эпидемиологическом сезоне. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«1349 человек было обследовано. Из них 60 вирусов не гриппозной этиологии и три вируса гриппа обнаружено на сегодня», – отметила спикер.

Выявили грипп группы А и H3N2.

Любовь Авдонина напомнила: чтобы защититься от гриппа, следует пройти вакцинацию. По последним клиническим рекомендациям Минздрава России прививку против гриппа и Covid-19 можно сделать одновременно.