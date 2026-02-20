news_header_top
Общество 20 февраля 2026 16:44

В Татарстане выявили нарушения природоохранного законодательства на базе грузоперевозчика

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана провели профилактический визит на производственную базу ИП Р. М. Ахметова, которая занимается автомобильными грузоперевозками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки территории и производственных помещений специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства. Было установлено, что на предприятии отсутствует утверждённая программа производственного экологического контроля, а также не согласован план действий на случай неблагоприятных метеорологических условий, который обязателен для предприятий 3 категории опасности.

По итогам визита предпринимателю выдали предписание с требованием устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

Предварительные проверки проводятся в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В рамках таких визитов инспекторы имеют право осматривать объекты, запрашивать необходимую документацию, а также отбирать пробы для последующего анализа и экспертизы.

#министерство экологии и природных ресурсов РТ
