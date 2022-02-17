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Здоровье
17 февраля 2022  11:46

В Татарстане выявили менее 3,7 тыс. ковид-случаев за сутки

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За последние сутки в Татарстане еще 3 621 человек заболел новой коронавирусной инфекцией. 392 татарстанца были госпитализированы, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 410 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего случаев выявили в Казани (1 260), Набережных Челнах (531), Альметьевском (246) и Нижнекамском (255) районах. 

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 84 250 ковид-случаев. Привито 2 443 074 человека, более 1,9 млн прошли весь курс вакцинации. Почти 227 тыс. человек ревакцинировались.

#коронавирус
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