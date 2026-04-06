В Татарстане выявили массовые случаи строительства объектов без разрешения

В Татарстане выявили массовые случаи возведения капитальных объектов без разрешительной документации. Минстрой республики планирует рассмотреть подобные инциденты, заявил первый заместитель главы министерства Дамир Шайдуллин.

Речь идет о случаях, когда застройщики сначала возводят объекты и лишь потом пытаются получить разрешительную документацию.

В министерстве отметили готовность проработать этот вопрос. По словам Шайдуллина, в таких случаях министерство отказывает в выдаче документа. Однако застройщики зачастую в итоге получают его в судебном порядке.