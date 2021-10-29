В Татарстане выявили два случая нового штамма коронавируса

В Татарстане обнаружили два случая заражения новым видом коронавируса AY.4.2. Эту информацию корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Секвенировано это было нашими коллегами из НИИ гриппа имени Смородинцева. Да, действительно, они обнаружили этот штамм в образцах из Татарстана – это Казань и село Богатые Сабы. Информация о последовательности была загружена в международную базу данных», – отметил собеседник агентства.

Камиль Хафизов уточнил, что вид коронавируса AY.4.2 – один из ответвлений линии дельта.

«Пока информация из Великобритании достаточно противоречивая. Там доля этого штамма растет, что может косвенно показывать, что он немного более заразен, в других странах – это единичные образцы, преждевременно говорить о том, что он опаснее или хуже», – добавил он.

Меры защиты от нового вида те же самые: вакцинация, маски, соблюдение социальной дистанции.

Пока выявленные случаи в РТ руководитель научной группы назвал единичными, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора расшифровывают каждый день новые образцы.

Кроме двух положительных татарстанских проб, три случая подтвердили в Москве. По словам собеседника агентства, люди, у которых выявлен новый штамм, до заражения за пределы столицы РФ и области не выезжали. Информацией о том, выезжали ли за пределы России заразившиеся новым штаммом коронавируса татарстанцы, спикер не обладает.