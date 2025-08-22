В Татарстане выявили частные школы, завышающие число учеников ради субсидий

В Татарстане выявлены частные школы, которые искусственно завышали численность обучающихся для увеличения субсидий. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«В сфере общего образования в республике функционируют более 60 частных образовательных учреждений. В прошлом году 45 из них получали поддержку в виде субсидий из бюджета РТ. Однако среди них были недобросовестные организации», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин уточнил, что выявить случаи завышения количества учащихся позволила скоординированная работа прокуратуры и Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.

«Министерством направлены иски в суд о возврате средств в бюджет. В настоящее время мы внедряем усовершенствованные механизмы контроля в данной сфере», – подчеркнул он.