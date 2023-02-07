Более 500 нарушений земельного законодательства выявлено в Татарстане

В Татарстане за 2022 год государственные земельные инспекторы выявили 560 нарушений земельного законодательства. По результатам 575 проверок выдано 528 предписаний об устранении нарушений, а также наложено штрафов на сумму более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Примерно 170 правонарушений за предыдущий год выявлено в Казани. Среди муниципальных районов по этому показателю лидируют Нижнекамский (28), Лениногорский (27), Актанышский (26), Высокогорский (25), Нурлатский (23) и Тукаевский (22), а также Заинский (21) и Пестречинский (21).

Больше всего правонарушений касалось использования земель без документов (самовольное занятие земель) — на такие случаи пришлось 84% нарушений. На втором месте — нецелевое использование земель (12%). Кроме того, по 2% пришлось на неисполнение предписаний и неуплату штрафов.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров напомнил, что «правильное и своевременное оформление прав на недвижимость позволит собственникам полноценно распоряжаться своим имуществом, обезопасить себя от мошеннических действий и защитить себя при земельных спорах».

В случае нарушения права в сфере земельного законодательства можно обратиться в Управление Росреестра по РТ по адресу: Казань, ул. Авангардная, д. 74, подъезд №7. С адресами и телефонами теротделов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства — rosreestr.tatarstan.ru. Также работает платформа обратной связи (ПОС), которая позволяет через форму на портале госуслуг, а также через виджеты на сайтах Росреестра направлять обращения и оперативно получать ответы на них.