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В Татарстане выявили более 1,5 тысячи гектаров новой земли для строительства
Публичная кадастровая карта «Земля для стройки» пополнилась новыми земельными участками для строительства жилья в Татарстане. Площадь выявленных дополнительных участков, которые есть практически в каждом районе республики, превышает 1,5 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
Всего выявлено 1 183 земельных участков, пригодных для жилищного строительства. Информация о них уже доступна в сервисе Росреестра.
В работы уже вовлечены 55 участков, которые расположены на площади 245,3 гектара. Из них 48 предназначены под индивидуальное жилищное строительство, 7 участков – для строительства многоквартирного дома.
Кроме того, в июле выявлены и опубликованы земельные участки, предназначенные для предоставления многодетным семьям. Речь идет о 882 участках в 40 районах Татарстана площадью более тысячи гектар.
Помимо этого, появилась информация о восьми территориях для жилищного строительства площадью 51,7 га, находятся они в Апатовском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречинском и Тюлячинском районах.
Напомним, сервис «Земля для стройки» был создан в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Он позволяет в онлайн-режиме не только подобрать подходящий земельный участок, но и получить исчерпывающую информацию о нем, а также обратиться в орган местного самоуправления для его приобретения.
Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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